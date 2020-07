Incêndio rapidamente controlado da Catedral de S. Pedro e S. Paulo de Nantes em França

Bombeiros controlaram rapidamente incêndio da Catedral de Nantes no oeste de França

A catedral gótica de S. Pedro e S. Paulo de Nantes, no oeste da França foi atingido por um incêndio esta manhã que foi rapaidamente circunscrito pelos bombeiros franceses. Apenas o grande órgão da catedral do século XVI ficou completamente destruído e parcialmente danificados os vitrais da rosácea da catedral dos duques. Está em curso um inquérito anunciado pelo procurador de Nantes.

O procurador de Nantes Pierre Sennès, anunciou a abertura de um inquérito por incêndio voluntário precisando que três pontos de fogos distintos foram identificados.

Contudo, "por ora não há conclusões" sobre o estado em que ocorreu o incêndio, sublinhou, o procurador de Nantes.

Tudo se deu por volta das 5H45 TMG, 7 e 45, horas de França, quando testemunhas oculares se deram conta de que saía dos vitrais da rosácea da catedral uma fumaça tendo alertando os serviços de bombeiros e protecção civil.

Recordações dolorosas vieram à mente sobre o incêndio da maravilha da arte medival que é a catedral de Nosssa Senhora de Paris, que sofreu um incêndio a 15 de abril de 2019 e que está em reconstrução.

Prejuízos menores no incêndio da Catedral de Nantes de estilo gótico do século XVI

Não foi o caso da catedral de São Pedro e S. Paulo no centro de Nantes, onde os bombeiros descobriram um violento incêndio que destruiu o grande órgão e beliscou a rosácea, mas rapadidamente circunscrito.

Segundo as primeiras conclusões, apenas o grande órgão ficou completamente destruído e os prejuízos não podem ser comparados com aqueles do incêndio de 1972 que atingiu essa mesma catedral ou ainda daquele de S. Donato de 2015 também em Nantes.

O primeiro ministro, Jean Castex acompanhado da ministra da Cultura, Roselyne Bachelot, deslocaram-se imediatamente aao local do incêndio da catedral de Nantes para se inteirarem da situação.

O Presidente, Macron manifestou na sua conta Twitter, o seu "apoio aos bombeiros sapadores que enfrentam todos os riscos para salva a maravilha gótica da cidade dos duques".

Também a Conferência dos bispos de França emitiram um comunicado "apelando todos os católicos a unirem-se numa oração de apoio aos católicos da diocese de Nantes.

Enfim, a construção da catedral de S. Pedro e S Paulo de estilo gótico levou vário séculos, de 1434 a 1891, e as suas torres de 63 metros foram erigidas em 1508.

