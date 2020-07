Os sírios votam hoje para eleger os seus deputados num país devastado pela guerra e em pleno marasmo económico, onde o poder de Bashar al-Assad consolidou a sua hegemonia na imensa maioria do território.

Trata-se do terceiro escrutínio parlamentar desde o começo do conflito em 2011 que já fez mais de 380.000 mortos e provocou o êxodo de milhões de pessoas, enquanto o regime e os seus corruptos são penalizados por sanções de países ocidentais.

Mais de 7.000 assembleias de voto foram abertas desde a manhãzinha, nas zonas governamentais mas pela primeira vez o escrutínio se desenrola igualmente nos antigos bastiões da rebelião, segundo a Comissão eleitoral.

O Partido Baas, no poder há 50 anos e intimamente ligado ao clã Assad, ganha geralmente folgadamente as eleições organizadas de 4 em 4 anos para eleger 250 deputados, enquanto os opositores na sua maioria vivem no exílio ou em zonas que não estão sob controlo de Damasco.

A oposição na sua maioria não vota por a eleição é truncada

Presidente Assad e sua esposa usando máscaras

O Presidente Assad e sua esposa usando máscaras votaram na capital, Damasco, segundo fotos publicadas pelos seus serviços de comunicação.

Em Damasco, votaram ainda dezenas de eleitores, alguns usando máscaras e respeitamento o distancimaento social recomendado pelas autoridades sírias.

Khaled al-Shaleh, de 50 anos, garantiu que votará num candidato "de confiança capaz de transmitir ao parlamento as reindicações e expectativas dos cidadãos que sempre foram de ordem económica.

De notar que ontem houve um morto e um ferido na explosão de duas bombas perto duma mesquita dos arredores de Damasco, mas o processo de votação está a correr até agora na calma.

