Dinamarca e Estados Unidos procuram cooperação na região do Ártico

O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, está hoje na Dinamarca para uma visita assente na cooperação na região do Ártico onde são várias as grandes potências a se posicionarem, caso da China ou da Rússia.

Publicidade Continuar a ler

Um ano depois do imbróglio sobre a oferta de compra da Gronelândia feita por Donald Trump, à Dinamaraca, o seu chefe da diplomacia Mike Pompeo está hoje naquele país para uma visita assente na cooperação no Ártico sob o olhar interessado da China.

Após uma primeira etapa no Reino Unido, o Secretário de Estado, viajou para Copenhaga, para encontros com a primeira ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen e com o ministro dinamarquês dos Negócios estrangeiros, Jeppe Kofod, que convidou também os responsáveis dos negócios estrangeiros da Gronelândia e das ilhas Feroe, outro território autónomo dinamarquês.

Estados Unidos e Dinamarca aliados próximos

Considerando os Estados Unidos como o seu "aliado mais próximo" segundo o ministro dinamarquês dos Negócios estrangeiros, a Dinamarca reivindica a sua linha atlantista há 20 anos enviando tropas para o Afeganistão e o Iraque e participando na intervenção militar na Líbia.

Mas o pedido de compra da Gronelândia feito o ano passado pelo presidente Trump, não agradou muito os dirigentes dinamarqueses que vêem nesse território um trunfo estratégico, que é também cobiçado pela Rússia e a China que têm avançado os seus peões nesse tabuleiro.

Um comunicado de ontem à noite do departamento de estado americano sublinhou o papel da Dinamarca e da Gronelândia no Ártico "particularmente numa altura em que vemos uma actividade reforçada na região por parte da Rússia e da China".

O que se disse no passado e o que fazemos hoje são coisas diferentes", declarou o representante da Gronelândia, Steen Lynge.

As relações entre as grandes potências dominaram ontem as conversções de Pompeo em Londres, onde apelou o mundo a desafiar a China, como o governo britânico que defende a exclusão do gigante chinês Huawei da rede 5G britânico devido à política de hegemonia chinesa em Hong Kong.

Mike Pompeo e a questão do Ártico

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro