Estados Unidos querem que Europa deixe de negociar com Huawei que pratica espionagem

Estados Unidos pedem seus aliados como Paris e Londres para não fazerem negócios com o grupo chinês Huawei que pratica espionagem no ocidente POOL/AFP

Texto por: RFI 2 min

Em plena tempestade geopolítica entre Washington e Pequim, os Estados Unidos pedem aos seus aliados ocidentais para deixarem de negociar com o grupo chinês Huawei, que através das telecomunicações pratica espionagem no ocidente. Paris e Londres estão em vias de seguir as pegadas de Washington.