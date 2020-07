Primeiro ministro francês Jean Castex anunciou meios suplementares para a polícia e a justiça

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou este sábado meios suplementares para lutar contra a insegurança. Em Nice, no litoral sul de França, cidade marcada por violência com tráfico de drogas, o chefe de governo anunciou o reforço de agentes policiais bem como aplicar a partir de setembro multas imediatas para delitos relacionados com consumo e tráfico de drogas.

Publicidade Continuar a ler

O primeiro ministro francês, Jean Castex, defendeu hoje em Nice no litoral sul que a República terá sempre a última palavra. No seu discurso na presença de Gerald Darmanin, ministro do Interior e de Eric Dupond-Moretti, ministro da Justiça, o primeiro ministro, sublinhou que só a República tem esse direito e ninguém mais, confrontado com o aumento da insegurança após vários episódios de violência.

"A única, lei que valha é a lei republicana e do Estado de Direito", acrescentou, Jean Castex, repisando que o Estado na ausência de meios suficientes deixou que incerteza se instalasse.

Na companhia do Presidente da câmara municipal de Nice, Christian Estrosi, o primeiro ministro e sua comitiva visitaram antes o bairro sensível de Moulins, onde em pleno dia foram disparados tiros em frente a um supermercado.

Vai ser experimentada uma extensão de competências da polícia municipal em Nice ou os efectivos da polícia nacional e municipal serão aumentados.

Aliás, no seu discurso, o primeiro ministro, Jean Castex, anunciou já um reforço dos meios da Polícia e da Justiça.

Primeiro ministro francês, Jean Castex, anuncia meios para reforçar a polícia e a justiça

"Vamos reforçar os meios da polícia de ordem pública e segurança mas também da justiça que, sublinhou, sofreu durante muito tempo uma sangria. O importante numa pena não é a sua severidade mas a sua certeza, já dizia no século XVIII, o filósofo Beccaria. O Estado que falhou durante dezenas de anos na alocação de verbas suficientes deixou que a incerteza instalasse. É por esta razão que a partir do fim de 2020, 150 empregos suplementares serão criados para reforçar a acção penal de proximidade. A única lei que valha é aquela da lei republicana e do Estado de direito."

De notar que todo esse dispositivo para facilitar o trabalho da polícia e lutar contra tráfico, uma sistematização de delitos sobre estupefacientes será aplicada logo a seguir às férias de verão. Trata-se de um dispositivo votado em 2018, testado em quatro cidade de França.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro