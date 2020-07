Presidente francês Macron anunciou prémio para trabalho nocturno dos polícias

O Presidente francês, Macron, numa visita supresa ontem à noite a duas esquadras da polícia de Paris, anunciou uma "indemnização específica" para o agentes que trabalham à noite. O prémio de indemnização de 10 milhões de euros será inscrito na lei de finanças de 2021.

Publicidade Continuar a ler

No decurso de uma visita surpresa ontem à noite a duas esquadras da polícia parisiense, o Presidente, Emmanuel Macron, anunciou uma "indemnização específica, para os agentes de serviço nocturno, num valor de 10 milhões de euros.

Segundo o ministério do Interior, trata-se de uma das reivindicações expressas pelos sindicatos da polícia durante o seu encontro de 20 de julho com o ministro do Interior, Gérald Darmanin.

O Presidente Macron esteve quase 2 horas com agentes policiais das esquadras dos 17° e 18° bairros de Paris, onde estão as unidades da brigada anti-criminalidade nocturna e da Polícia de socorro.

O Chefe de Estado, estava acompanhado do ministro do Interior, Gérald Darmanin, da ministra delegada, Marlène Schiappa e do Chefe da Polícia, Didier Lallement, precisou o palácio do Eliseu.

Prémio de indemnização será inscrito na lei de finanças de 2021

Agentes da polícia impediram os meios de comunicação social de se aproximar da caravana presidencial mas um video divulgado no Twitter por um jornalista, de Brut, uma plataforma de informação digital, mostrou o presidente Macron, de máscara, à conversa com pessoas da zona ribeirinha de Paris.

Uma foto de outro jornalista do magazine LE POINT, mostra o Presidente sem máscara conversando com agentes policiais da estação da polícia do 17° bairro de Paris.

O Presidente Macron quis com essa visita surpresa agradecer e apoiar os agentes policiais pelo seu trabalho no terreno mas também recordá-los que têm um "dever de exigência", precisou o Eliseu.

O prémio de indemnização de 10 milhões de euros que será inscrito na lei das finanças de 2021, visa recompensar o trabalho duro nocturno e também o aumento de turnos no terreno, precisou o ministério do Interior.

Plano presidencial francês de apoio à polícia

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro