Polícia chinesa de Hong Kong quer prender 6 militantes pró-democracia a viver no estrangeiro

Polícia chinesa de Hong Kong emitiu mandados de captura contra 6 militantes pró-democracia que vivem no estrangeiro AFP/File

Texto por: RFI 2 min

As autoridades policiais de Hong Kong decidiram emitir mandados de captura contra 6 militantes pró-democracia do pequeno território autónomo, que vivem no estrangeiro, nomeadamente, Samuel Chu, que tem nacionalidade americana e que dirige o Conselho de democracia de Hong Kong em Washington. A polícia alega que violaram a lei de segurança chinesa que entrou recentemente em vigor em Hong Kong, que foi no passado administrado pelo Reino Unido, mas que passou a pertencer à China.