África

África do sul tem mais pessoas contaminadas com coronavírus no continente africano

África do sul, país mais atingido pela Covid-19 no continente africano, enquanto OMS alerta que pandemia será longa no mundo MARCO LONGARI / AFP

Texto por: RFI 2 min

No continente africano, o país mais afectado pela pandemia do coronavírus é a África do sul, que regista mais de 8 mil mortes e 503.290 casos confirmados de pessoas contaminadas. Isto quando a OMS, acaba de alertar para o facto de que a maioria dos habitantes do planeta poderá ainda ser afectada, mesmo pessoas que não habitam nas zonas mais atingidas pela pandemia.