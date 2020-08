Mundo

Sri Lanka está a votar em eleições legislativas para renovar o Parlamento

Sri Lanka vota em eleições legislativas dominadas pelo partido dos dois irmãos no poder, o Presidente da República e o seu primeiro ministro. ©REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Texto por: RFI 2 min

Os cingaleses e tamules do Sri Lanka estão a votar em eleições legislativas dominadas pelo partido dos dois irmãos no poder, o Presidente da República e o seu Primeiro ministro. Acusados de corrupção, mesmo assim, são muito populares no país, onde a oposição está completamente divida.