África

Presidente marfinense, Alassane Ouattara, é candidato às presidenciais de outubro

Uattara diz ser candidato porque houve revisão da constituição enquanto oposição denuncia golpe de força LUDOVIC MARIN / AFP

Texto por: RFI 2 min

"Por motivos de força maior" sou candidato às eleições presidenciais de 31 de outubro de 2020", foi assim que o presidente marfinense, Ouattara, justificou a sua candidatura, por ocasião do seu discurso do 60° aniversário da independência da Costa do Marfim. Até agora o presidente que já fez os dois mandatos que estipula a Constituição tinha dito que não concorreria a essas eleições, pelo que a oposição, denuncia a ilegalidade dessa candidatura.