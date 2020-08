Estados Unidos

Estados Unidos humilhados na ONU sem votos de parceiros para reforçar sanções contra Irão

Estados Unidos não conseguiram votos de parceiros na ONU para sancionar o Irão. Na foto Mike Pompeo denuncia incapacidade de parceiros AFP/File

Texto por: RFI 4 min

Washington foi ontem humilhado quando tentou aprovar uma resolução propondo uma extensão do embargo sobre a venda de armas ao Irão no conselho de segurança da ONU. Todos os parceiros europeus, nomeadamente, a França, abstiveram-se. O chefe da diplomacia americana já reagiu denunciando a incapacidade do conselho de segurança em promover a paz e a segurança, o que é imperdoável.