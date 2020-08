Milhares de manifestantes desceram às ruas de Minsk denunciando fraudes nas presidenciais

Milhares de manifestantes desceram hoje às ruas de Minsk no quadro duma mobilização crescente contra a reeleição do Presidente Alexandre Loukachenko, que se encontrou com o seu homólogo russo, Vladimir Poutine, para evocarem a situação.

Milhares de pessoas juntaram-se na estação de metro Pouchkinskaïa, no oeste da capital para renderem homenagem a um homem encontrado morto nas proximidades por ocasião duma manifestação na segunda-feira.

"Na manifestação ouvia-se slogans como "Não à violência" ou "Vivas à Bielorússia. Paralelamente cerca de 500 a 700 pessoas reuniram-se em silêncio com a família à volta do caixão do defunto, num bairro de Minsk.

A principal candidata da oposição à eleição presidencial, Svetlana Tikhanovskaïa, que ficou com 10% dosvotos nas últimas eleições denunciou fraudes e refugiou-se na Lituânia, tinha apelado a manifestações pacíficas ontem e hoje em todo o país.

Lukachenko diz que manifestações são nefastas para união com Rússia

Do seu lado, o Presidente Loukachenko, que obteve mais de 80% dos votos nas presidenciais, anunciou antes desse apelo que evocaria a "ameaça no seu país e em toda a região" na sua reunião com o seu homólogo russo Putin.

O Presidente da Bielorússia, disse ainda que as manifestações punham em perigo uma União entre a Rússia e a Bielorússia denunciando ainda uma "revolução no país, com apoio exterior.

Na véspera a União europeia tinha dado o seu acordo para novas sanções contra dirigentes da Bielorússia relacdionados com a repressão e fraudes nas últimas eleições presidenciais.

