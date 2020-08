África

Petroleiro naufragado no oeste de Maurícias vazou óleo propício a catástrofe ecológica

VMV Wakashio, Petroleiro naufragado no oeste de Maurícias vazou óleo propício a catástrofe ecológica L'Express Maurice/AFP

Texto por: RFI 3 min

Já se esperava por uma desintegração do barco naufragado no dia 25 de julho no oeste das Maurícias pois foi de encontro a um recife. Hoje veio o armador japonês, Mitsui OSK Line, declarar que o barco MV Wakashio, carregadoo com 4.000 toneladas de combustível partiu-se ao meio, o que pode provocar uma catástrofe ecológica.