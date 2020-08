PSG apostado na final da Liga dos campeões

A dupla Mbappé / Neymar é a grande aposta dos parisienses para tentar chegar em Lisboa, de forma inédita, à final da Liga dos campeões europeus de futebol. Para tal o clube da capital francesa tem de levar a melhor na sua meia-final perante os alemães do Leipzig.

A suposta pouca experiência do Leipzig é apontada como um trunfo do forte colectivo parisiense cujas estrelas Mbappé, celebrizado no último Mundial, com a selecção francesa, ou o inevitável avançado brasileiro Neymar estarão determinadas em entrar para a História.

Nunca o PSG conseguiu chegar a uma final da competição. E isto na véspera de novo duelo franco-alemã para a segunda meia-final opondo o Lyon ao temível Bayern de Munique.

Baciro Candé, seleccionador da Guiné-Bissau, acompanha também a mais prestigiosa prova do futebol europeu. Admite haver duas filosofias de jogo diferentes na Alemanha e em França.

Lembra o poderio do Bayern que humilhou o Barcelona, por dois a zero, em Lisboa, mas admite que a sorte também pode vir a sorrir aos parisienses e ao seu forte colectivo.

Baciro Candé, seleccionador guineense de futebol

