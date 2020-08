Homem desequilibrado mental provoca em nome do Islão acidentes numa autoestrada de Berlim

A capital alemã foi palco na noite passada de acidentes rodoviários em catadupa numa auto-estrada, com a justiça a alegar que se trataria de "um provável atentado islamista".

Publicidade Continuar a ler

Um homem provocou ontem à noite uma série de incidentes com o seu carro numa autoestrada que atravessa a capital alemã, Berlim, ferindo 6 pessoas, três das quais em estado grave num acto visto como "provável atentado islâmico radical".

No entanto, as autoridades indicaram também que o autor dos incidentes, um iraquiano de 30 anos, terá problemas psíquicos. A polícia fez alusão a esse aspecto.

Tudo ocorreu ontem por volta das 17H00 TMG, quando o homem se lançou na autoestrada com o seu carro numa espécie de caça sobretudo contra motorizadas, explicou o porta-voz do ministério público durante uma conferência de imprensa.

O condutor do carro foi acusado de tentativa de assassínio e é apresentado perante um juiz que decidirá sobre a sua detenção provisória ou internamento psiquiátrico, precisou oministério público.

Desequilibrado mental grita Alá Akbar, Deus é grande

"As declarações do suspeito depois do ocorrido deixam pensar numa motivação religiosa e islâmica, mas "existem igualmente indícios duma instabilidade psicológica", sublinhou o porta-voz da procuradoria.

Segundo a comunicação social alemã o homem gritou "Alá Akbar", Deus é o Senhor Supremo, ao sair do carro quando foi encurralado pela polícia que cortou o acesso à autoestrada.

As autoridades alemãs estão preocupadas porque ainda está na mente das pessoas o atentado do grupo Estado islâmico de dezembro de 2016 em Berlim, que fez 12 mortos.

A chanceler alemã, Angela Merkel, é frequentemente acusada pela extrema direita de ter contribuído para esses atentados ao abrir as fronteiras do país a centenas de milhares de refugiados e imigrantes em 2015.

Acidentes em Berlim a serem investigados pela polícia

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro