Negociações entre a União Europeia e o Reino Unido bloqueadas sobre o Brexit

Estão bloqueadas as negociações entre a União Europeia e o Reino Unido sobre o Brexit. O negociador europeu, Michel Barnier, assume a sua preocupação com este bloqueio. A próxima reunião está prevista para 7 de setembro e um acordo tem de acontecer em outubro.

Londres e Bruxelas acusam-se mutuamente da ausência de progresso para encontrar um acordo sobre a sua relação pós-Brexit,sabendo que o divórcio aconteceu a 31 de dezembro de 2020.

Os europeus sublinham que é uma "perda de tempo precisoso", enquanto os britânicos os acusam de tornar as negociações "inutilmente difíceis."

"No ponto em que se encontra a questão, um acordo com o Reino Unido e a União europeia, parece improvável. "Não compreendo pura e simplesmente porque é que estamos a perder um tempo precioso", disse desiludido, o negociador europeu, Michel Barnier, no final de uma sétima ronda de negociações.

Por seu lado, o seu homólogo britânico, David Frost, acusou os europeus de "tornar inutilmente difíceis", estas discussões querendo impor a Londres "uma continuidade das mesmas regras sobre as ajudas de Estado que fazem parte das condições de concurrência e a pesca, dois pontos nucleares, antes de abordar outras questões do acordo.

Se falhar acordo entre o Reino Unido e a UE aplicam-se regras da OMC

"As negociações estão bloqueadas porque a União europeia insiste em impor-nos a sua posição sobre estes dois pontos, logo tudo está parado", comentou o negociador britânico.

"Para os europeus está fora de questão deixar para o fim das negociações os dois pontos sobre uma concurrência equitável e a pesca," sublinhou, uma fonte europeia.

Na ausência de acordo até 31 de dezembro, serão aplicadas apenas as regras da OMS, Organização mundial do comércio, com o controlo e as suas tarifas altas alfandegárias, ao Reino Unido e União euroepia.

A próxima reunião está prevista para 7 de setembro e um acordo tem de acontecer em outubro, o tempo das ratificações pelos Parlamentos europeu e britânico.

