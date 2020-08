África

CEDEAO quer regresso ao poder dos civis após golpe que derrubou presidente do Mali

Cedeao, exige à Junta militar o regresso ao poder dos civis no Mali, e não apenas a libertação do Presidente deposto, IBK. Photo: Issouf Sanogo/AFP

Texto por: RFI 4 min

Durante uma video conferência da CEDEAO, consagrada ao recente golpe militar no Mali, os chefes de Estado e de governo, congratularam-se com a libertação do Presidente do Mali, mas, lamentaram que os militares queiram ficar no poder durante 3 anos para garantir a estabilidade das instituições do Estado.