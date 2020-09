Estados Unidos

Washington inclui na lista negra de sanções procuradora do Tribunal penal internacional

Washington sanciona Tribunal penal internacional, enquanto a União europeia denuncia método americano (Photo : wikimedia)

Texto por: RFI 4 min

Os europeus assumiram hoje a sua solidariedade para com a Procuradora geral do Tribunal penal internacional alvo de sanções americanas devido à investigação daquele órgão sobre supostos abusos do exército norte-americano no Afeganistão.