Presidente Macron na cerimónia dos 150 anos da República francesa

Presidente Macron e 5 novos cidadãos franceses no Panteão, para comemorar os 150 anos da República francesa REUTERS - POOL

Texto por: RFI 3 min

A França comemorou hoje os 150 anos da proclamação da República, assente no patriotismo e na igualdade de direitos perante a lei. Mas também no direito à segurança no quadro da luta contra o separatismo e a igualdade de oportunidades, defendeu, num discurso, no Panteão, o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron.