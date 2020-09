Negociações de paz históricas entre governo afegão e talibans para o fim da guerra no Afeganistão

Os talibans e o governo afegão começaram hoje negociações de paz em Doha, capital de Qatar, com o objectivo de pôr fim a duas dezenas de um conflito que devastou o Afeganistão e matou dezenas de milhares de combatentes e civis. Estas negociações históricas contam com a participação do chefe da diplomacia americana.

O governo afegão e os talibães iniciaram hoje em Doha negociações de paz históricas na presença do chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, tidas como muito difíceis devido a profundas divergências entre os dois beligerantes.

A cerimónia foi aberta pelo chefe da diplomacia de Qatar, xeque Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, seguido do negociador do governo afegão, Abdullah Abdullah, antigo chefe do executivo que apelou a um cessar fogo humanitário.

"O nosso país recordará este dia como sendo o do fim da guerra e dos sofrimentos do nosso povo", declarou ainda Abdullah Abdullah.

União europeia quer fim imediato de combates no Afeganistão enquanto os americanos dizem que é um processo

O apelo a um cessar fogo humanitário é igualmente apoiado pela União europeia, que num comunicado, pediu o fim imediato nacional e incondicional dos combates no Afeganistão.

Por seu lado, o emissário americano para a paz no Afeganistão, Zalmay Khalilzad, disse que as negociações conduzirão a um cessar fogo que não é um preâmbulo das negociações.

Enfim, segundo o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, os dois campos devem encontrar um entendimento para que o país tenha "um governo que reflicta uma nação que não está em guerra".

Estas negociações que acontecem com seis meses de atraso devido a desentendimentos profundos sobre a troca de prisioneiros coincidem com o 19° aniversário dos atnetados de 11 de setembro de 2011, em Nova Iorque, que provocaram a intervenção militar internacional no Afeganistão para afastar os talibans do poder.

