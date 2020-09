Manifestantes a favor e contra a permanência no poder do Presidente do Líbano

A capital libanesa, Beirute, foi ontem palco de duas manifestações tendo de um lado manifestantes reclamando a demissão do Presidente libanês, Michel Aoun, e doutro, outro grupo de manifestantes, defendendo a sua permanência no poder.

Várias centenas de libaneses organizaram ontem em Beirute uma marcha até ao Palácio presidencial para denunciar a incúria do Estado e a ausência de avanço na investigação sobre a explosão mortífera há 40 dias no porto da capital que foram destruídos parcialmente.

Os manifestantes, alguns deles, empunhando bandeiras libanesas marcharam até à estrada que leva ao Palácio presidencial, mas o trajecto foi interrompido por um forte dispositivo militar.

Gritando slogans do movimento de protesto nascido no outono passado contra a corrupção e a incompetência da classe política, certos manifestantes pediram a demissão do Presidente libanês, Michel Aoun.

Centenas de apoaintes do chefe do Estado concentrados igualmente na zona defenderam a permanência no poder de Michel Aoun. Os militares serviram de tampão entre os dois grupos de manifestantes para evitar confrontos.

Mesmo assim houve confrontos entre manifestantes pedindo a demissão de Aoun e os militares que dispararam para o ar para dispersar os mais agressivos.

Recorda-se que a 4 de agosto, uma explosão no porto de Beirute provocou a morte de 190 pessoas, 6.500 feridos e 300.000 pessoas que perderam as suas casas.

O presidente francês, Emmanuel Macron, visitou então duas vezes Beirute e prometeu um pacto político-económico aos diferentes actores políticos, no poder e na oposição para a reconstrução do país e sua capital.

