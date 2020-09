França

Banco francês BNP Parisbas na teia de aranha de financiamento de crimes no Sudão

Texto por: RFI 4 min

Depois do seu envolvimento no financimanento do genocídio ruandês, o banco francês, BNP Parisbas, volta a surgir metido noutro genocídio, o de Darfour, no Sudão. O banco que pagou multas no caso sudanês nos Estados Unidos, é ainda suspeito de ter transferido milhares de milhões de dólares ao regime do então presidente do Sudão, Omar el-Beshir, pelo que está a ser objecto de investigação judiciária.