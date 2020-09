França

O suspeito do ataque à facada em frente ao jornal Charlie Hebdo reconheceu autoria do crime

Texto por: RFI 2 min

O autor presumível do ataque à facada ontem em frente às instalações do jornal Charlie Hebdo em Paris confessou hoje o crime declarando que queria atingir essa publicação satírica, indicou uma fonte policial. Recorda-se que o ainda suspeito que reconheceu ter levado a cabo o atentado feriu com arma branca duas pessoas, que trabalham para a agência de produção visual, "Premières lignes", perto das antigas instalações do jornal Charlie Hebdo.