Situação explosiva entre o Azerbaijão e a Arménia na região separatista de Nagorno Karabakh

Situação explosiva entre a Arménia e o Azerbaijão na região separatista de Nagorno Karabakh palco de confrontos entre os beligerantes. Azerbaijão declarou lei marcial no país assim como recolher obrigatório na capital, enquanto o primeiro ministro arménio, diz que Azerbaijão declarou a guerra ao povo arménio.

A Arménia e o Azerbaijão estão à beira da guerra depois de combates sangrentos entre as forças azerbaijanas e a região separatista de Nagorno Karabakh apoiada por Erevan.

Os beligerantes dão contam de vítimas militares e civis, mas a parte arménia anuncia a morte de uma mulher e uma criança.

As forças do Azerbaijão dizem ter tomado uma zona estratégica do Karabakh. O Azerbaijão declarou lei marcial no país assim como recolher obrigatório na capital Baku e noutras cidades depois de uma onda de violência entre os separatistas do Nagorno Karabakh, e forças azerbaijanas.

A lei marcial será introduzida a partir da meia noite enquanto o reoclher obrigatório será das 21 horas às 6 horas, na grandes cidades e zonas próximas da linha da frente do Karabakh, declarou à imprensa o porta voz da presidência do Azerbaijão, Hikmet Hajiyev.

A Azerbaijão declarou a guerra ao povo arménio, segundo o primeiro ministro da Arménia.

Um conflito mais importante implicando o Azerbaijão e a Arménia poderá provocar a intervenção de potências concorrentes na região do Cáucaso, nomeadamente, a Rússia e a Turquia.

Paris e Moscovo já apelaram ao fim do conflito e abertura de conversações.

O conflito arménio alimenta tensões regionais há 30 anos.

