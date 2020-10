França

Paris e grandes cidades francesas em vias de entrar em estado de alerta máxima devido à Covid

Ministro francês da Saúde, Olivier Véran, declarou que Paris e grandes cidades podem entrar em zona de alerta máxima devido ao coronavírus ERIC PIERMONT / AFP

Texto por: RFI 5 min

Várias grandes cidades francesas como a própria capital, Paris, ameaçadas pelo recrudescimento a epidemia do coronavírus, podem entrar rapidamente em zona de alerta máxima, disse hoje o ministro da Saúde. A situação é preocupante depois do aumento de novos casos de coronavírus e de medidas restritivas adoptadas a semana passada em Marselha, com o fecho de restaurantes e bares.