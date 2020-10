Estados Unidos

Presidente Donald Trump poderia ter alta hoje do hospital onde foi internado com Covid

RFI

Nos Estados Unidos o presidente Donald Trump poderia ter alta hoje do hospital onde tem estado internado devido a estar infectado com o novo coronavírus. Mas certos especialistas temem que o Presidente Trump seja apressado em sair do hospital sem fortes garantias de que está de facto de boa saúde para regressar à campanhas às presidenciais.