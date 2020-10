Arménia e Azerbaijão acusam-se mutuamente de violar cessar fogo negociado com mediação de Moscovo

A Arménia e o Azerbaijão acusam-se mutuamente de violar o cessar fogo que supostamente devia entrar em vigor às 12 horas locais, negociado com mediação de Moscovo após duas semanas de intensos combates na região separatista do Nagorno Karabach.

Após uma manhã de combates houve uma breve calma antes da entrada em vigor do cessar fogo, ao meio dia, sobre o conflito no Nagorno Karabach, para logo depois os dois beligerantes se acusarem de violação do mesmo acordo.

"A Arménia viola de maneira flagrante o cessar fogo e tenta atacar nas direcções de Fizuli-Jebrail e Agdam-Terter", declarou o ministério da Defesa do Azerbaijão.

Por seu lado, o ministério arménio da Defesa, acusou "as forças do Azerbaijão de terem lançado um ataque, às 12H05 ou seja logo após a entrada em vigor do cessar fogo.

Os chefes da dipomacia da Arménia e do Azerbaijão, com a mediação de Moscovo, tinham chegado a um acordo de cessar fogo após mais de 10 horas de negociações que terminaram ontem à noite na capital russa.

Este cessar fogo humanitário devia permitir a troca de prisioneiros e de corpos dos mortos de ambos os lados, disse por sua vez uma fonte diplomática russa.

A Arménia e o Azerbaijão tinham mostrado uma certa abertura para negociações mais substanciais com vista à resolução pacífica do conflito, com mediação dos três co-presidentes, França, Rússia e Estados Unidos do grupo de Minsk da OSCE, segundo Moscovo.

Os confrontos que opoem desde 27 de setembro os separatistas arménios do Nagorno Karabach, apoiados por Erevan, e as forças do Azerbaijão já fizeram mais de 450 mortos, dos quais 50 civis.

Mas o balanço real poderá ser muito mais pesado, com cada um dos beligerantes a dizer que matou milhares de soldados inimigos.

