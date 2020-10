Mundo

Parlamento e Presidente tentam solução à crise política no Quirguistão após protestos na capital

Parlamento e Presidente tentam solução à crise política no Quirguistão após protestos na capital

RFI

Situação pouca clara no Quirguistão, onde o Parlamento nomeou hoje um novo Primeiro ministro, para tentar resolver a crise política no país, após conflitos entre a polícia e manifestantes reclamando a demissão do Presidente Jeenbekov. O Presidente tinha decretado estado de emergência prometendo demitir-se após a reposição da ordem pública.