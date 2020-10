Mundo

Acordo de cessar fogo para Nagorno Karabach violado por forças da Arménia e do Azerbaijão

Acordo de cessar fogo para Nagorno Karabach violado por forças da Arménia e do Azerbaijão

Apesar de um cessar fogo assinado na sexta-feira em Moscovo sobre o conflito no Nagorno Karabach, os beligerantes continuaram a acusar-se hoje mutuamente de bombardeamentos em zonas civis provocando vítimas. Os arménios separatistas dizem que o dia de hoje foi globalmente calmo continuando a haver algumas trocas de tiros e morteiros na frente de combate. As forças do Azerbaijão dizem por sua vez que os separatistas atacaram a sua segunda cidade, Gandja.