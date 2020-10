Problemas financeiros relegam Zâmbia para categoria default a longo prazo

A agência de ratings Standard & Poor's afirmou que a Zâmbia está a partir de quarta-feira em "default", porque não pode honrar as datas de pagamento da sua dívida.As finanças do país da África austral, segundo a citada agência, foram consideravelmente afectadas pela pandemia da Covid-19.

A nota da robustez financeira da Zâmbia foi relegada para a categoria "default" pela agência de ratings Standard & Poors, depois do país da África austral ter anunciado a impossiblidade de continuar a honrar os pagamentos da sua dívida.

À semelhança de vários países do continente africano,as finanças da Zâmbia sofreram as consequências da crise sanitária mundial provocada pelo novo coronavírus.

No final do mês de Setembro, a Zâmbia tinha solicitado aos seus credores internacionais uma moratória de seis meses no que diz respeito aos juros de uma parte da sua dívida, devido às pesadas consequências da pandemia actual sobre a sua economia.

Na quarta-feira, a agência de ratings Standard & Poor's passou a nota da Zâmbia , a curto e a longo prazo em divisas estrangeiras, de CCC-/C para "SD" (Selective Default).

As autoridades zambianas anunciaram no dia 13 de Outubro, que não estavam a altura de assumir os pagamentos das suas obrigações externas.

Segundo a S& P, a Zâmbia devia pagar no dia 14 de Outubro a soma de 42,5 milhões de dólares, no âmbito da sua euro-obrigação de Abril de 2024.

