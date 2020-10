Tensão diplomática entre Paris e Ancara com islamismo em pano de fundo

Diários franceses 27 10 2020 © RFI

Texto por: RFI 5 min

A tensão entre os presidents Macron e Erdogan, a Turquia na linha da frente do boicote dos produtos franceses, as eleições americanas e a aprovação da nova presidente do Supremo Tribunal dos Estados Unidos pelo Senado norte-americano, o executivo francês perante a eventualidade de restrições sociais mais severas para conter a propagação da Covida 19,e a vitória eleitoral de Alpha Condé contestada na Guiné-Conacri, estão entre os focos de actualidade, nas edições de terça-feira.