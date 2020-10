A eleição presidencial na Costa do Marfim terá mesmo lugar no sábado?

Pascal Affi N'Guessan, porta-voz da plataforma da oposição marfinense está contra a organização da eleição presidencial de 31 de ouotubro na Costa do Marfim

O Presidente candidato, Ouattara, afirmou ontem em entrevista à RFI, que a eleição presidencial deste sábado terá mesmo lugar na Costa do Marfim. A oposição replicou hoje também nas mesmas ondas da RFI que a eleição não terá lugar e apela a uma arbitragem de um facilitador africano que poderia ser um antigo chefe de Estado africano.

As eleições presidenciais marcadas para sábado, 31 de outubro, na Costa do Marfim, terão mesmo lugar, declrarou ontem ao grupo de informação mundial, RFI et France 24, o Presidente-candidato, Alassane Ouattara.

Hoje foi a vez do porta-voz da plataforma da oposição, Pascal Affi N'Guessan, afirmar também em entrevista a Christophe Boisbouvier da RFI e Marc Perelman da France 24, que a eleição presidencial não vai realizar-se.

"Para nós, a eleição não se realizará no sábado", declarou o antigo Primeiro ministro do ex-Presidente marfinense, Laurent Gbagbo.

Pascal Affi N'Guessan, opositor marfinense

"Não estamos a boicotar. Somos candidatos. Mas contestamos as condições de organização destas eleições e para nós, portanto, não há eleições a 31 de outubro, porque não há uma Comissão eleitoral independente, conforme à lei marfinenese e nós estamos a lutar para que ela não tenha lugar e faremos tudo para que não se realize.

"As assembleias de voto não serão abertas porque vamos impedir a sua abertura como estamos a impedir actualmente a distribuição de material eleitoral.

"O senhor Ouattara fará o que bem entender, mas, em todo o caso, ele não pode organizar uma eleição digna desse nome que possa ser reconhecida pela comunidade inteernacional, porque actualmente não há eleição na Costa do Marfim.

"Os mortos começaram a partir do dia em que ele anunciou que seria candidato para um terceiro mandato. Ele está portanto na origem destes mortos, na origem desta instabilidade e desta violência na Costa do Marfim. A crise de confiança actualmente entre nós é tal que só poderemos encontrar uma solução de compromisso se houver um mediador credível que possa vir e fazer com que haja uma aproximação das nossas posições".

Ainda é possível um encontro entre o Presidente, Ouattara e o antigo presidente, Bédié? "Por causa da crise de confiança, ficou extemporâneo um tal encontro, mas Henri Konan Bédié, concorda com um diálogo facilitado por uma personalidade africana, extra CEDEAO, sublinhou, o opositor marfinense, Pascal Affi N'Guessan.

Uma fonte contactada por RFI afirma que o antigo Presidente, Bédié, terá abordado a ONU para propor como facilitador um antigo chefe de Estado da África de leste.

