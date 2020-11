África

Ouattara, reeleito presidente da Costa do Marfim, numa eleição boicotada pela oposição

SIA KAMBOU / AFP

Texto por: RFI 6 min

A Comissão eleitoral independente na Costa do Marfim, anunciou hoje a vitória do presidente candidato, Alassane Ouattara, na eleição presidencial de sábado, com um resultado de 94,27% dos votos. Ouattara é assim reeleito logo na primeira volta do escrutínio presidencial boicotado pela oposição, que anunciou um governo de transição.