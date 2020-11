Americanos e o mundo à espera dos resultados das eleições nos Estados Unidos

Os americanos e o mundo inteiro continuam à espera dos resultados da eleição presidencial americana de 3 de novembro que opos o presidente cessante republicano, Donald Trump e o antigo vice-presidente democrata, Joe Biden.

Os meios de comunicação social americanos continuam a anunciar números que colocam o candidato democrata, Joe Biden à frente com 264 votos e Donald Trump com 214 no seio do colégio eleitoral, que exige 270 votos, para designar o futuro Presidente dos Estados Unidos.

A batalha para a obtenção dos votos que faltam para atingir o número mágico de 270 votos está a ser decidida nos Estados chave de Geórgia, Nevada e Arizona, enquanto Biden parece ter ganho Pensilvânia.

O candidato democrata, Joe Biden, mostra-se confiante na vitória, e hoje, a líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, afirmou que a dupla Biden/Harris, vai ganhar a Casa Branca.

Donald Trump está a perder a Casa Branca mas denuncia fraude

Do seu lado, Donald Trump, continua a denunciar uma grande fraude eleitoral para lhe roubar a vitória tendo avançado para outra guerra, nos tribunais, para contestar os resultados.

Mas o seu conselheiro económico, declarou hoje que "haverá uma transferência do poder na Casa Branca".

Os responsáveis eleitorais dos Estados de Georgia e Pensilvânia declararam esperar terminar a contagem dos votos ainda esta sexta- feira, enquanto, nos Estados de Arizona e Nevada, os resultados são esperados para os próximos dias.

Enquanto isto, os holofotes do mundo inteiro estão virados para os Estados Unidos, onde manifestações de apoiantes das duas candidaturas são organizadas em frente a assembleias de voto dos Estados decisivos, à espera do desfecho final.

Estados Unidos à espera dos resultados eleitorais

