Estados Unidos

Os últimos apuramentos continuam a dar vitória a Joe Biden na eleição presidencial americana

Os últimos apuramentos continuam a dar vitória a Joe Biden na eleição presidencial americana Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Texto por: RFI 5 min

As eleições presidenciais e parlamentares nos Estados Unidos foram no dia 3 de novembro, mas ainda não há resultados definitivos e tão pouco o nome do futuro Presidente que vai ocupar a Casa Branca. Continua a decorrer a fase de apuramento nalguns dos Estados decisivos, como Georgia e Pensilvânia, resultados que favorecem o candidato democrata, Joe Biden, que já disse estar convicto de que ganhará as eleições, enquanto, o candidato republicano, Donald Trump, denuncia fraude eleitoral.