Presidente americano, Donald Trump, denuncia "eleição roubada" e não reconhece Biden

Nos Estados Unidos, o ainda Presidente, Donald Trump, voltou a reagir no Twitter, para recusar a vitória de Joe Biden, nas eleições presidenciais. Trump e o antigo presidente republicano da câmara dos representantes, New Gingrich, denunciam uma "eleição roubada".

Publicidade Continuar a ler

O Presidente cessante, Donald Trump, voltou a reagir na sua conta Twitter, sobre a vitória de Joe Biden, anunciada pela comunicação social, para recusar a sua derrota nas eleições presidenciais.

"Acreditamos que essa gente é ladrona. As máquinas das grandes cidades são corruptas. Esta eleição foi roubada.

"O melhor especialista de sondagens no Reino Unido escreveu esta manhã que isso foi claramente uma eleição roubada, pois é impossível que Biden tenha ganho mais votos que Obama nalguns desses estados", sublinha, Trump.

Também o republicano, Newt Gingrich, antigo presidente da câmara dos Representantes, declarou que esta "eleição foi roubada" e denunciou a "corrupção dos democratas nas grandes cidades americanas".

Enfim, o advogado Jonathan Turley, com ligações com o presidente cessante, Trump, afirmou que ainda se está na fase de certificação dos votos e que se deve olhar para as provas de fraudes.

"Temos um historial neste país de problemas nas eleições", indicou, o advogado, sublinhando, que não se teve em conta o acórdão de um juiz do Supremo Tribunal, que mandou que fossem separados os votos por correspondência dos restantes no estado de Pensilvânia, o que não foi cumprido.

A ver vamos!

João Matos com reacções de Trump e republicanos recusando derrota presidencial

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro