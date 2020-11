Morte do príncipe e PM do Bahrein, Khalifa ben Salmane Al-Khalifa

O príncipe do Bahrein, Khalifa ben Salmane Al-Khalifa, o primeiro ministro mais antigo do mundo que ocupava essas funções desde a independência do país em 1971, morreu hoje com a idade de 84 anos, numa clínica dos Estados Unidos, anunciaram os meios de comunicação nacionais.

"A Côrte real chora a sua Alteza real, que morreu esta manhã no hospital Mayo Clinic nos Estados Unidos", foi assim que a agência de notícias do Bahrein, BNA, anunciou a morte do Príncipe, Khalifa ben Salmane Al-Khalifa, acrescentando que foi decretado no país uma semana de luto.

Os funerais do príncipe ocorrerão após o repatriamento do corpo dos Estados Unidos e serão limitados a um pequeno número de familiares devido à epidemia do coronavírus.

O príncipe Khalifa era uma personalidade central e controversa durante o seu mandato, marcado por uma impopularidade junto da comunidade xiita do reino que é dirigido por sunitas.

A sua demissão era reclamada por manifestantes xiitas que ocuparam o palácio de Pérola de Manama durante o mês de fevereiro de 2011.

A sublevação foi esmagada em março de 2011

A praça foi rebaptizada por milhares de manifestantes praça Tahrir, epicêntro no Cairo da revolta que afastou do poder o presidente egípcio, Hosni Moubarak em 2011.

Mas em Bahrein, a sublevação foi esmagada em março de 2011 por tropas do Golfo, nomeadamente, sauditas, enviadas para proteger instalações vitais do pequeno reino.

Louvado pelo seu papel de primeiro plano na economia do pequeno arquipélago do Golfo, o príncipe, Khalfia, foi acusado pelos seus detractores de encarnar a linha dura do regime ao opor-se contra qulaquer reforma política e reprimindo sistematicamente os dissidentes.

O príncipe tinha relações privilegiadas com a Arábia saudita e os Estados Unidos, que apoiaram o reino desde a sua independência em 1971 acolhendo inclusive a V frota americana e uma base militar britânica.

