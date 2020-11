PMA alerta em Moçambique para corte de ajuda devido a deslocados de ataques terroristas

Em Moçambique, o aumento inesperado de deslocados dos ataques terroristas em Cabo Delgado podem levar algumas organizações humanitárias a cortarem os apoios ou ainda reduzir. A capacidade de fornecimento de bens alimentares e abrigo está a esgotar-se e o Programa Mundial Alimentar lança o alerta.

O número de pessoas que foge dos ataques terroristas na província nortenha de Cabo Delgado, em Moçambique, está muito acima do previsto e começa a mexer com as finanças das organizações humanitárias que prestam assistência às vítimas, avança Cristina Graziani, Coordenadora do Programa Mundial de Alimentação na cidade de Pemba.

"Do lado do PMA a assistência mensal a mais que 500 mil pessoas acho que não temos recursos.

"Então temos que rapidamente mudar, tentar buscar outras soluções ou o final do dia cortar a assistência em quantidades ou em números porque o numero rapidamente, muito mais do que nós esperamos".

Mobilizar mais recursos para Cabo Delgado é para já a saída das organizações humanitárias isto, numa altura em que a cidade de Pemba e as províncias vizinhas continuam a chegar cidadãos que fogem dos ataques terroristas que afectam a 10 distritos da província de Cabo Delgado.

De Maputo, o nosso correspondente, Orfeu Lisboa. (em edição)

