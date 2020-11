Burkina Faso tem no domingo legislativas e presidenciais sendo favorito Presidente Kaboré

Burkina Faso, que figura entre os países mais pobres do mundo, vive numa espiral de violência jiadista permanente há vários anos, mas mesmo assim realiza eleições presidenciais e legislativas este domingo.

Publicidade Continuar a ler

São cerca de 6.5 milhões de eleitores que votam no domingo, 22 de novembro, nas eleições presidenciais e legislativas no Burkina Faso. A campanha tem decorrido sob vigilância e tensão por causa dos sucessivos ataques de jiadistas naquele país.

O presidente cessante, Rock Kaboré, que se candidata para um segundo mandato é dado como favorito nas presidências, mas concorrem outras 12 personalidades algumas delas de peso.

Dois desses candidatos da oposição, são Zéphirin Diabré, chefe de fila histórico da oposição e Eddie Komboïgo, do partido do antigo presidente, Blaise Compaoré, cujo regime é recordado por uma grande parte da população com nostalgia.

Esta sexta-feira, estes três principais candidatos, fazem seus comícios de encerramento de campanha, que foi dominada por críticas à gestão da crise securitária no Burkina Faso atacada por jiadistas.

Cada um deles escolheu o seu feudo preferido, o presidente Kaboré, está na capital, Ouagadougou, a capital económica, Bobo Dioulasso para Diabré e o feudo de Compaoré Ziniaré para Komboïgo.

Ataques jiadistas mataram 14 soldados e dominaram campanha

Os principais adversários do presidente cessante têm as baterias viradas para o abandono de grandes zonas do território onde não há praticamente Estado devido aos ataques jiadiastas quase que diariamente, sublinhando, que Kaboré, não geriu bem o conflito.

Mas as duas eleições presidenciais e legislativas não poderão ser realizadas em cerca de um quinto do território porque não foi possível fazer a inscrição nas listas eleitorais, devido à violência.

Aliás há também o medo de ataques jiadistas, pois durante a campanha 14 soldados foram mortos em emboscadas de jiadistas da organização Estado islâmico no norte do país.

Burkina Faso, assim como os países vizinhos do Mali e do Níger, são fustigados por ataques jiadistas e confrontos intercomunitários, com os candidatos e partidos da oposição a criticar o Presidente cessante que falhou com a sua promessa de aniquilar os jiadistas.

Contudo, o Presidente candidato, Kaboré, é dado como favorito, dizendo que ganhará a eleição presidencial logo na primeira volta e que o seu partido vencerá as eleições legislativas.

A oposição apostada no descontentamento da população mostra-se também confiante tanto ao nível das presidenciais como das legislativas.

A ver vamos!

Fim de campanha eleitoral

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro