G20 em conferência virtual à procura de soluções à crise mundial do coronavírus

G20 em conferência virtual presidida pela Arábia saudita à procura de soluções à crise mundial do coronavírus

Está a decorrer durante dois dias uma cimeira virtual do G20, presidida pela Árabia saudita. Nela participam líderes dos países mais poderosos do mundo como a França, os Estados Unidos ou a China, mas também dirigentes de organizações como a ONU e a União europeia, à procura de soluções à crise económica e sanitária provocada pelo coronavírus.

"Os nossos povos e nossas economias sofrem ainda com o choque da pandemia do coronavírus, mas faremos todo o possível para ultrapassar esta crise graças à cooperação internacional", foi assim que o rei saudita, Salmane, abriu a vidioconferência do G20.

Participam na vidioconferência de 2 dias dirigentes de grandes potências mundiais, como o Presidente francês, Emmanuel Macron, a chanceler alemã, Angela Merkel ou ainda os presidentes chinês, Xi Jinping e americano, Donald Trump, mas também o secretário geral da ONU, António Guterres.

Estes líderes mundiais do G20 tentam dar uma resposta ao cataclismo económico e sanitário provocado pela Covid-19 que já infectou mais de 55 milhões de pessoas e matou mais de 1,3 milhões de pessoas no mundo.

Apelos foram dirigidos ao G20 para ajudar a OMS

Vários apelos foram dirigidos ao G20 para ajudar a OMS após a multiplicação de anúncios promissores de vacinas anti-Covid.

O secretário geral da ONU, Guterres, considerou que "as vacinas devem ser tratadas como um bem público e acessíveis a todos".

Por seu lado, um alto responsável do G20, presidida pela Arábia saudita, declarou que "o tema principal será a intensificação da cooperação mundial face à pandemia".

Enfim, a União europeia, quer ir mais longe e perdoar parte da dívida dos países africanos na próxima conferência do G20 no próximo ano presidida pela Itália.

