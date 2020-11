África

Burkina Faso está a votar para eleger o Presidente e renovar a Assembleia nacional

Newton Ahmed Barry, presidente da comissão eleitoral satisfeito com o desenrolamento da votação nas presidenciais e legislativas no Burkina Faso © Paulina Zidi/RFI

Texto por: RFI 3 min

Os eleitores do Burkina Faso estão a votar este domingo no quadro de eleições presidenciais e legislativas num contexto político e securitário tenso e complicado com riscos de ataques jiadistas e com a oposição a denunciar fraudes por parte da equipa do Presidente candidato, Roch Kaboré, favorito, para a sua reeleição.