Donald Trump agraciou Michael Flynn, seu antigo conselheiro nacional de segurança

O Presidente americano, Donald Trump agraciou hoje o general Michael Flynn, seu antigo conselheiro nacional de Segurança, acusado no inquérito sobre a ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016. O Chefe da Casa Branca, antecipa assim a justiça que até agora não pronunciou uma pena contra Flynn que poderia ser de 6 anos de prisão.

Donald Trump agraciou hoje o seu antigo conselheiro nacional de Segurança Michael Flynn, o primeiro do seu círculo próximo, o que foi denunciado com "abuso de poder".

Michael Flynn, foi posto em causa no quadro do inquérito sobre ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016 e chegou a admiitir em 2017 ter mentido à polícia federal do FBI sobre contactos que teve com um diplomata russo.

O general Michael Flynn, de 61 anos, chegou a ser investigado, esteve preso, depois foi solto no decurso do inquérito e a justiça não chegou a condená-lo fomalmente a uma pena que poderia ser de 6 anos de prisão.

Assim o ainda Presidente Trump, antecipa a justiça num caso que foi muito polémico e politizado decidindo assim indultar Michael Flynn, a exemplo do que já tinha feito com o seu amigo, Roger Stone, também, acusado de estar envolvido nesse escândalo.

Chefe da Casa Branca indulta general Michael Flynn

O Presidente Trump, que ainda não reconheceu a sua derrota nas presidenciais de novembro deste ano, denunciando fraudes eleitorais, vai enviando sinais à opinião pública de que poderá estar de saída, decidiu, perdoar Flynn.

"É minha grande honra anunciar que o general Michael Flyinn beneficia de um indulto completo", tuítou, o chefe da Casa Branca.

A clemência do Presidente "mete um termo às perseguições políticas permanentes de um homem inocente", justificou a prata-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany.

Na oposição democrata, Jerry Nadler, que presidiu a comissão da justiça da Câmara dos representantes, reagiu, dizendo que o perdão de Flynn pelo presidente é "injustificado e contrário aos princípios" sendo mais uma mancha na imagem da presidência de Donald Trump.

