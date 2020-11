4 agentes da polícia francesa acusados pela justiça por agressões a um produtor negro

Continua a situação explosiva de violência policial e relações com jornalistas, com 4 agentes processados e um deles preso por terem agredido um produtor negro, em Paris. Isto quando os franceses estiveram nas ruas de França denunciando uma lei de segurança que protege a polícia e sanciona jornalistas e o direito de informar.

Quatro agentes policiais franceses foram formalmente acusados em tribunal e dois deles ficaram na prisão, depois de terem espancado e proferido injúrias racistas contra Michel Zecler, um produtor negro.

A violência policial contra o produtor acontece surge num momento explosivo em França em que o executivo quer impor uma lei de segurança global que protege a polícia e censura o jornalista.

Um juiz de instrução instruiu no domingo à noite autos de culpa contra os 4 polícias que agrediram fisicamente e verbalmente, Michel Zecler e um deles lançou mesmo fogo contra o seu estúdio de produção no XVII° bairro de Paris.

Ministra denuncia violência e o Chefe de Estado com vergonha

A sua advogada, Hafida El Ali, reagiu satisfeita com a rapidez do ministério público enquanto a ministra da Cultura, Roselyne Bachelot, declarou no canal público de TV France 2, que "há que ser absolutamente decidido no combate à violência venha donde vier".

O próprio chefe de Estado, Macron, declarou ser uma "vergonha" a actuação dos polícias tendo o palácio do Eliseu, telefonado o produtor Michel Zecler, para uma palavra de conforto.

Enfim, este novo acto de violência acontece dias depois de outras cenas de violência policial e quando cerca de meio milhão de franceses manifestaram no sábado contra uma lei de segurança que o Estado francês quer impor à sociedade penalizando os jornalistas no seu direito de informar.

Uma lei que o ministro do Interior, Gérald Darmanin, insiste em aprovar estando hoje a defendê-la na Comissão de leis da Assembleia nacional.

A ver vamos!

