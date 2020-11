Austrália/China

Austrália exige pedido de desculpas oficial à China

Scott Morrison, primeiro-ministro australiano. DAVID GRAY AFP

Texto por: RFI 2 min

O primeiro-ministro australiano considera “escandaloso” a publicação no Twitter por parte da China, de uma imagem de um soldado australiano com uma faca ensanguentada no pescoço de uma criança afegã. Scott Morrison exige um pedido de desculpas oficial por parte de Pequim.