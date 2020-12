Mundo

Retrocessão completa de territórios pela Arménia ao Azerbaijão

Áudio 01:02

Retrocessão completa de territórios pela Arménia ao Azerbaijão KAREN MINASYAN / AFP

Texto por: RFI 3 min

As forças do Azerbaijão anunciaram a sua entrada hoje no distrito de Latchin, terceiro e último distrito retrocedido por Arménia, perto do Nagorno Karabackh, conforme o acordo de fim das hostilidades.