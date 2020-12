O chefe da Casa Branca, Donald Trump, ordena retirada da maioria das tropas americanas na Somália

O chefe da Casa Branca, Donald Trump ordenou a retirada da maioria das tropas americanas estacionadas na Somália até ao começo de 2021, a exemplo do que já havia anunciado para o Iraque e o Afeganistão, cumprindo uma das suas promessas de campanha de 2016 de pôr um termo às guerras intermináveis da América.

"Uma parte das forças poderá ser redistribuída fora da África oriental e o resto colocado nos países vizinhos da Somália para permitir operações transfronteiriças dos Estados Unidos e forças parceiras no combate a organizações extremistas violentas", declarou, num comunicado, o Pentágono.

"Os Estados Unidos não se retiram nem abandonam a África", garantiu o Pentágono, sublinhando, que a América "continuará a enfraquecer as organizações extremistas violentas suceptíveis de ameaçar o território americano".

Cerca de 700 soldados das forças especiais americanas formam e aconselham o exército da Somália face aos jiadistas shabab, afiliados a Al-Qaeda.

Os shabab continuam a ser uma ameaça importante na Somália e na região, como afirmou recentemente num relatório um inspector do Pentágono.

"O grupo jiadista continua a adaptar-se, a resistir e permanece capaz de atacar os interesses ocidentais e seus parceiros na Somália e na África oriental", sublinhou, o relatório.

De notar que o anúncio do Pentágono responde ao desejo do Presidente, Donald Trump, de retirar forças do exército americano dos seus principais palcos de operações exteriores e pôr fim a guerras intermináveis da América, um desejo partilhado por uma boa parte dos americanos.

