Gana vai a votos esta segunda-feira em eleições presidenciais e legislativas

Exemplo de democracia na África ocidental, o Gana, prepara-se para eleições legislativas e presidenciais amanhã. O Presidente, Nana Akufo-Addo, que concorre à sua reeleição e o chefe da oposição, John Mahama, antigo presidente, dominaram, com os seus partidos, uma campanha amena por causa da Covid. Mas há outros 11 candidatos presidenciais, nomeadamente, três mulheres sem grandes chances.

Publicidade Continuar a ler

Os dois principais candidatos às eleições presidenciais e legislativas de amanhã no Gana encerraram ontem a campanha eleitoral depois de terem assinado na sexta-feira um pacto de paz de não violência e respeito dos resultados eleitorais.

O Presidente, Nana Akufo-Addo, candidato à sua reeleição tem como principal concorrente o seu eterno adversário, John Mahama, mas as presidenciais contam com outros 11 candidatos, nomeadamente, 3 mulheres.

É.a terceira vez que os eternos 2 adversários, Mahama e Akufo-Addo, disputam o palácio presidencial, sabendo que os outros 11 candidatos não têm chances nenhumas.

Akufo-Addo e Mahama e seus partidos dominaram campanha

Em relação às legislativas, são igualmente os partidos destas duas figuras da vida política ganesa que dominaram uma campanha amena por causa da Covid-19.

Assim, o Novo Partido Patriótico do presidente, Nana Akufo-Addo, e o Congresso Nacional democrático, de John Mahama, estiveram mais presentes nos meios de comunicação social e no terreno à cata dos votos dos 17 milhões de eleitores que votam esta segunda-feira no Gana.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro