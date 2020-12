África

Libéria vota sobre dupla nacionalidade e redução de mandatos do Presidente e parlamentares

Libéria vota sobre dupla nacionalidade e redução de mandatos do Presidente e parlamentares

Os liberianos foram hoje às urnas para responder sim ou não às perguntas do seu Presidente, George Weah, nomeadamente, sobre a redução do mandato do chefe de Estado e autorizar a dupla nacionalidade por ocasião de um referendo que serve de teste ao poder da ex-estrela de futebol.