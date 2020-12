França

PM francês Jean Castex anunciou recolher obrigatório de 15 a 31 de dezembro

PM francês Jean Castex anunciou recolher obrigatório de 15 a 31 de dezembro REUTERS - CHARLES PLATIAU

Texto por: RFI 4 min

O Primeiro ministro francês, Jean Castex anunciou hoje durante a conferência de imprensa das quintas-feiras do governo, sobre a Covid, um recolher obrigatório, a partir de 15 de dezembro das 20 horas às 6 horas, o território francês, com a excepção, dos departamentos e regiões do ultramar como as Antilhas.