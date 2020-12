UE reforça acção climática e sanciona a Turquia

Os líderes europeus chegaram a um consenso para a redução em 55% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030. Na última cimeira europeia de um ano marcado pela pandemia da covid-19, os 27 sublinharam a importância da vacinação em massa na Europa.

O primeiro ministro português António Costa apelou todos os estados-membros a arrancarem com a campanha de vacinação ao mesmo tempo, no início do ano e admitiu que dia 5 Janeiro seria uma “excelente data”.

Reunidos em Bruxelas, os líderes também prometem que a União Europeia prosseguirá os esforços no sentido de contribuir para a resposta internacional à pandemia, sobretudo através do mecanismo Covax.

Para ultrapassar a recessão provocada pela pandemia, os líderes europeus conseguiram finalmente um acordo sobre um pacote de recuperação com ajudas massivas às economias no valor total de 1,8 mil milhões de euros durante os próximos anos.

Já na frente da política internacional os 27 acordaram que vão avançar com sanções à Turquia por actividades ilegais de exploração de gás no Mediterrâneo oriental.

Também se dizem prontos para debater as prioridades conjuntas com o novo presidente dos Estados Unidos Joe Biden, com vista a reforçar a relação transatlântica.

Ao início da manhã, os líderes europeus tinham chegado a um acordo para reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) em 55% até 2030, em relação aos níveis de 1990. O anúncio foi feito pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel: "A Europa é líder na luta contra as alterações climáticas. Decidimos reduzir as nossas emissões de gases com efeito de estufa pelo menos 55% até 2030", escreveu Charles Michel no Twitter.

Com a colaboração de Vasco Gandra, correspondente em Bruxelas.

